Carlos Sainz ha cruzado la línea de meta del Gran Premio de España en quinto lugar. Le pasaron los dos Mercedes, Lewis Hamilton y George Russell, y también el Red Bull de Checo Pérez. No tenía ritmo para estar en el podio. Otro domingo desastroso para la escudería Ferrari. Y van demasiados ya.

Por eso Sainz se ha mostrado desesperado con los suyos una vez finalizado el Gran Premio de España. Llegando a decir incluso que en las primeras vueltas iba "pisando huevos". Así se ha expresado en 'Dazn'.

"Las cinco primeras vueltas de la carrera he ido pisando huevos. Cuando Hamilton ha pasado a Stroll, he apretado y he ido más lento que antes. Ahí ya sabía que iba a ser un día difícil. No he podido tratar mejor el neumático y aún así hemos degradado mucho", ha expresado el piloto español.

Su estado de ánimo es "frustrado": "No deprimido, pero en casa te apetece lucirte. Si toca una carrera defensiva, pues te defiendes, pero no he podido hacerlo. Solo he podido atacar en la salida y Max lo ha defendido muy bien".

Le da la razón a su compañero de equipo, Charles Leclerc: "En el último stint iba rápido comparado con los Aston Martin, pero el primero ha sido horrible. Charles tiene razón. Tenemos tramos decentes y otros dramáticos. Y no sabemos por qué. Vamos a la expectativa con nuestro propio coche. No encontramos la explicación".

"Nos estamos centrando en entender qué pasa con el neumático y con la degradación. En curva rápida somos de los peores equipos. Ahí no tenemos estabilidad. Barcelona, por las curvas rápidas y la degradación, nunca se nos va a dar bien. La carrera nos ha puesto en nuestro sitio. Ayer empecé a avisar... He hecho el mejor finde del año, pero he terminado quinto", ha sentenciado Sainz.