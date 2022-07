La Fórmula 1 vuelve a Europa para disputar una de las citas más míticas del Mundial. Silverstone acoge la décima prueba de la temporada en una jornada donde la lluvia ha sido la protagonista.

Red Bull sigue liderando el Mundial tras varios batacazos de Ferrari. así pues, Verstappen llega a la cabeza de la clasificación con 175 seguido de Pérez.

Un fin de semana que ha estado marcado por la lluvia, pero que, finalmente, no estará presente en la carrera, algo muy similar al GP de Canadá que se disputó hace dos semanas.

Clasificación en el GP de Silverstone

Cuando todo apuntaba a que la lucha por la pole estaría entre Leclerc y Verstappen, Carlos Sainz ha hecho un aparición estelar para lograr la pole, la primera de su carrera en la Fórmula 1.

El español había tenido muy buen ritmo en los Libres 2, pero no encontraba sensaciones en la FP3, por lo que no se le esperaba en la clasificación. Sin embargo, la lluvia ha hecho su aparición y en el momento clave, en la última vuelta, cuando no había que cometer error alguno, Sainz ha hecho un trabajo perfecto para lograr esa pole.

Verstappen y Leclerc han cometido varios errores en ese último envite que les ha dejado sin poder salir desde la primera posición de salida. Así pues, saldrán segundo y tercero respectivamente.

Pérez ha terminado cuarto por delante de Hamilton. Norris, Alonso, Russell, Zhou y Latifi completan las diez primeras posiciones.

Horario y dónde ver en TV

La carrera del Gran Premio de Gran Bretaña dará comienzo a las 16:00 hora peninsular española y se podrá seguir en directo a través de laSexta. En televisión, mediante suscripción, en 'DAZN'.