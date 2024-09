Aston Martin piensa a lo grande en la Fórmula 1. Adrian Newey completará un 'dream team' que liderará Fernando Alonso en la pista. Y ahora el objetivo es reducir la ventaja contra los cuatro grandes, McLaren, Red Bull, Ferrari y el equipo Mercedes.

En 'Motorsport' le han preguntado a Luca Furbatto, director de ingeniería de Aston Martin, si se centrarán en 2025 o en acabar la temporada más arriba: "Continuaremos con los avances hasta el final de la temporada con la intención de reducir la distancia con los cuatro mejores equipos, al menos en términos de rendimiento".

"No se puede decir que el coche de 2025 será idéntico al de 2024, pero espero que muchos equipos mantengan componentes mecánicos comunes que no fomenten las revoluciones: me refiero al chasis, la unidad de potencia y la caja de cambios, mientras que el Los cambios seguramente afectarán al aspecto aerodinámico. Entonces tal vez los equipos que cambien de suspensión con varilla de empuje a varilla de tracción me repudien. Son libres de hacerlo...", explica.

Reconoce que los "problemas de evolución" les han dejado atrás: "Somos quintos en el campeonato. Hemos perdido un poco el barco de los cuatro mejores equipos desde hace algunas carreras. Hemos tenido problemas con la evolución del coche esta temporada".

"Si luego consideramos que toda la cuadrícula cabe en un segundo, es fácil entender que estamos hablando de valores de unas pocas décimas. En Monza, con una diferencia mínima, podríamos haber sido séptimos en lugar de undécimos", sentencia Furbatto.

El tramo final de temporada será fundamental para iniciar el año que viene. Ir de menos a más para que 2025 no sea otro año en blanco detrás de los cuatro mejores.