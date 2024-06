Austria. La casa de Red Bull. El Gran Premio con una de las pistas más cortas, en cuanto a tiempo por vuelta, del Mundial. En una en la que Max Verstappen quiere volver a reinar. En una en la que se avecinan problemas, muchos problemas, para Fernando Alonso y para Aston Martin. Porque los peores pronósticos se están cumpliendo. Porque, salvo milagro, todo apunta a que será mejor no apostar al verde en Spielberg.

No hay ritmo. Ni en tanda corta ni en tanda larga. No hay mejoras. No hay más que un 'a saber qué pasa'. Porque el AMR24 no está. No está ni se espera que esté. Es la realidad. La 33 no existe. La opción de lograrla, en 2024, es la que es tras ese sueño casi cumplido en Mónaco 2023. Ahora todo eso parece muy, muy en el pasado.

En uno en el que siguen pensando en Silverstone. Porque es lo que les queda, viendo el presente. Porque, a tenor de cómo les ha ido tras esas 'mejoras' en sus coches tanto en 2023 como en 2024, a saber si esa opción regresa en un futuro cercano. En Austria... toca lo que toca.

Por detrás de Alpine, de Haas, de RB...

Toca sufrir. Toca una prueba complicada como el propio jefe de la escudería ha confirmado. Y con complicada se quiere decir lo que se quiere decir. Los puntos, prácticamente una utopía para un Fernando Alonso que arranca 15º. Que, además, carece de ritmo. Es la realidad. Alpine está delante. Haas, también. Y los RB, lo mismo.

Es lo que toca. Esperar y a saber qué es lo que pasa. Porque no hay más. Porque no queda otra que esperar a que lleguen tiempos mejores. Y no, no parece que vaya a ser en Reino Unido ante la cercanía de la prueba británica. En Hungría... ya se verá.

Sainz, un podio factible

Aún queda para Hungaroring. Sí, aún queda. De momento, las 71 vueltas en el Red Bull Ring. En la casa de un Verstappen que sale en la pole. Que ha mandado un mensaje claro a los McLaren y a todo aquel que dude de él. También a Sergio Pérez, que en una pista de un minuto ha perdido casi un segundo con su compañero. Lo normal...

Tras él, Lando Norris y George Russell. Carlos Sainz, en segunda fila con el Ferrari. El madrileño hizo lo que pudo, y sacó partido del error no forzado de Charles Leclerc en su vuelta y de ese leve exterior que se marcó Oscar Piastri con el McLaren.

El podio es una opción para él, con los Mercedes como claros rivales en este último año en la 'Scuderia'. Su futuro, todavía en el aire con las opciones de Williams y Sauber, o Audi, y con la recién llegada posibilidad de Alpine tras el regreso de Flavio Briatore y el avance de los galos.

De momento, de rojo Ferrari. Alonso, de verde. Los dos, a competir con lo que tienen para hacerlo en la pista de Red Bull.

Horario y dónde ver el GP de Austria

La carrera del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 comenzará a las 15:00 horario peninsular de España, una hora menos en las Islas Canarias, y se podrá ver en directo en TV en 'DAZN F1'. En la web de laSexta, como siempre, viviremos la prueba al minuto en un vuelta a vuelta que se prevé emocionante.