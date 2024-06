Carlos Sainz está a punto de tomar una decisión sobre su futuro en la Fórmula 1. Y tiene dos opciones encima de la mesa: Williams o el futuro proyecto de Audi. Y desde Williams, Alex Albon ha hecho una petición al equipo que podría perjudicar al piloto español.

Porque el piloto tailandés, en declaraciones que recoge 'Motorsport', ha pedido que piensan ya en el proyecto de 2026: "Preferiría sacrificar 2025 por 2026".

"No quieres un éxito a corto plazo si te trae dolor más adelante y, como equipo, tenemos que pensar más en el futuro si queremos estar en la cima. Si queremos estar a la cabeza, todavía hay cosas que debemos hacer para lograrlo y son grandes cambios que llevan tiempo", apunta Albon.

Y con ese nuevo reglamento y el motor Mercedes, Williams podría tener una oportunidad en la Fórmula 1: "Lo más importante para nosotros como equipo es asegurarnos de alcanzar los objetivos de peso, ése sería nuestro mayor paso adelante".

"Si podemos lograr los fundamentos correctos en ese sentido, daremos un gran paso como equipo para el próximo año", sentencia Albon antes del Gran Premio de España en Barcelona.

Sainz y su futuro

"No tengo claro dónde voy a ir, aún no se si tomaré un camino u otro, no estoy al 100% seguro, lo estoy hablando con mi equipo y necesito unos cuantos días en casa. Desde Canadá han sido unas semanas muy ajetreadas y no he tenido tiempo de sentarme y tomar una decisión", dijo el todavía piloto de Ferrari.