"La gente tiene que dejar en paz a Bottas para que pueda concentrarse en su trabajo". Y no lo dice cualquiera. Quien habla es Lewis Hamilton, que ha pedido que dejen trabajar a su compañero de equipo.

En medio de los rumores que le colocan fuera de Mercedes, Hamilton ha pedido respeto para su compañero: "Para ser sincero, siento que actualmente somos la pareja que ofrece mejores resultados en lo que respecta al equilibrio dentro del equipo y al conocimiento de cómo podemos desarrollar nuestro coche".

En declaraciones a 'Motorsport', Hamilton ha pedido que paren los comentarios: "En algún momento eso cambiará. No estaré aquí siempre y tampoco Valtteri pero, por ahora, creo que lo hemos hecho bien a lo largo de los años y podemos seguir haciéndolo".

"Vamos a seguir trabajando juntos como equipo, como lo hemos hecho durante muchos años. Siempre he dicho que, en general, Valtteri es el mejor compañero de equipo que he tenido. Cuando digo eso no sólo me refiero al rendimiento, también a la moral en el equipo y la forma en la que trabajamos juntos en el medioambiente", finaliza.

Todo hace indicar que George Russell será el sustituto de Bottas el curso que viene. Y no se descarta que el finlandés pueda hacer las maletas en dirección Willia ms.