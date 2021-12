El esperpento se ha apoderado de Mercedes desde la última vuelta del Gran Premio de Abu Dabi que cerró la temporada 2021 de Fórmula 1 y dio su primera corona a Max Verstappen.

La marca de la estrella apeló hasta en dos ocasiones a la FIA, pero el organismo regidor del 'Gran Circo' no consideró punibles las acciones de Dirección de Carrera, Red Bull y el piloto neerlandés.

Tras ello, la escudería germana disponía de 96 horas para volver a apelar, pero tal y como reza el comunicado emitido por los de Brackley en la mañana de este jueves, aceptan la derrota... con matices.

"La razón por la que protestamos por el resultado de la carrera el domingo fue porque las reglas del 'Safety Car' se aplicaron de una manera nueva que afectó el resultado de la carrera", explica el texto, que se zanja felicitando a Verstappen y Red Bull por el título.

Cuando parecía que el conflicto se había zanjado, Toto Wolff, jefe de Mercedes, ha vuelto al ataque en una rueda de prensa telemática. El austriaco, al igual que Hamilton, no acudirá a la Gala de Entrega de Premios de la FIA en París: "No estaré allí por mi lealtad a Lewis y por mi propia integridad personal".

El octavo Campeonato de Constructores consecutivo lo recogerá el director técnico, James Allison, en lugar de Wolff, lo que implicará que la escudería incurrirá en una falta al reglamento deportivo de la Fórmula 1, que en su artículo 6.6 establece que los tres primeros clasificados, y el jefe del equipo campeón, tienen que acudir a recoger su trofeo.

"Las decisiones de Masi le robaron el título a Hamilton"

Paralelamente, Toto Wolff ha mostrado su rechazo al papel de Michael Masi, director de carrera: "No estoy interesado en tener una conversación con Michael Masi. Las decisiones que tomó en los últimos cuatro minutos de la carrera le han robado a Hamilton un Mundial merecido. Lewis pilotó sin errores en las últimas cuatro carreras y tenía un liderato sólido en Abu Dhabi. Ganó la salida, no cedió el liderato en toda la carrera. Que le roben en la última vuelta es inaceptable".

De hecho, el austriaco va más allá y pone a Hamilton de mártir: "Lewis nunca superará el dolor y la angustia que le causaron el domingo. Para ser honesto, todavía hoy, ni siquiera puedo entender lo que pasó. Estoy incrédulo, todavía me parece surrealista lo que sucedió".

"Empiezas a cuestionar que si todo el trabajo que has estado haciendo, todo el sudor, las lágrimas y la sangre se pueden demostrar realmente, en términos de llevar las mejores actuaciones posibles a la pista porque se puede quitar al azar. Así que nos llevará mucho tiempo digerir lo que sucedió el domingo. No creo que lo superemos nunca. Eso no es posible, y ciertamente no para él como piloto", ha añadido.

¿Retirada del heptacampeón?

A su vez, Wolff se ha referido a la situación de Hamilton en la competición y sus perspectivas de futuro: "Espero que Lewis continúe compitiendo porque es el mejor piloto de todos los tiempos. Como piloto, su corazón dirá: 'necesito continuar' porque está en el cenit de su carrera. Pero tenemos que superar el dolor que le causaron el domingo porque él también es un hombre con valores claros y lo que pasó es difícil de entender".

Cabe recordar que el británico renovó su contrato con Mercedes hasta 2022 y, en principio, compartirá garaje con George Russell la próxima temporada. Eso sí, todo está en manos de Sir Lewis.