LeBron James sigue siendo uno de los mejores jugadores de la NBA a sus 38 años. Fernando Alonso sigue siendo uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 a sus 41 años. Y Lewis Hamilton ha comparado el papel de ambos... incluyendo también a Tom Brady, leyenda de la NFL.

En la previa de la carrera de Bakú, el piloto de Mercedes ha destacado el momento que está viviendo el español (tres podios consecutivos en su estreno con Aston Martin): "Hay que fijarse en cómo está pilotando Fernando, el talento sigue ahí, no se le ha ido, está en una gran forma y está realizando un trabajo increíble".

"Creo que el ADN de las carreras está en la sangre, y ahora las generaciones más jóvenes tienen más información, están más fuertes y en forma", dice sobre el bicampeón del Gran Circo.

Y compara a Alonso con otras leyendas como LeBron James o Tom Brady: "Lo vemos en gente como LeBron o Tom, así que pienso que ahora están más centrados que antes en cómo darlo absolutamente todo, en cómo trabajas y gestionas tu cuerpo. Sigo más hambriento que nunca, y Fernando claramente también".

Además de elogiar a Alonso, Hamilton se ha tenido que enfrentar a las preguntas sobre su futuro y los rumores que le colocan fuera de Mercedes: "No pienso en eso, porque todos los pilotos tienen relación con los diferentes equipos y jefes. Me gusta donde estoy, amo a mi escudería y trabajamos para salir adelante, así que eso no ha tenido ningún impacto".

Charles Leclerc es el nombre que suena con más fuerza como su sustituto. Y la respuesta del de Ferrari sí ha llamado la atención. Porque ha dicho que no quiere hablar de ello... "de momento".