Lewis Hamilton acaba de renovar por Mercedes... pero ya se habla sobre qué pasará para el año 2022. Y es que el inglés solo firmó un año con opción a otro más, por lo que la situación que se vivió, entre rumores y demás, hasta este febrero puede volver a darse de nuevo.

Sin embargo, eso no inquieta para nada, al menos según dice él mismo, a Lewis Hamilton.

"No es como si fuera nuevo en esto. He estado ya antes en esta posición, no me siento presionado en este sentido", afirmó el piloto inglés.

Eso sí, Lewis deja claramente la puerta abierta a seguir con los alemanes durante más tiempo: "Tengo una relación extraordinaria con Mercedes. Haremos juntos muchas más carreras".

"Siempre apuesto por mí mismo. Sé qué es lo que se necesita para rendir. Tengo mucha fe en mí", cuenta Lewis.

Hamilton prosigue sobre su continuidad en Mercedes: Si es aquí donde quiero estar y si este es el camino a seguir será algo que llegará. Estoy seguro. Hablaremos mucho de eso durante todo el año".

De momento, toca 2020: "Estoy completamente involucrado en esta temporada y en rendir".

"Mi posición es muy afortunada. No tengo que firmar muchos años. Elegí esto para poder ver cómo va todo", concluye.

Te puede interesar

El menosprecio de Lance Stroll a Lewis Hamilton: "Si le pones en un McLaren..."

Lewis Hamilton rechaza el trabajo con el simulador: "Apenas he dado 30 vueltas"

El gran objetivo de Hamilton no es el título: "Luchar por la diversidad me motiva"