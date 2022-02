Está claro que lo vivido en el Abierto de Australia con el 'Caso Djokovic' ha dejado huella, y desde la Fórmula 1 no quieren que se repita algo parecido. La vacunación con la pauta completa será obligatoria tanto para los pilotos como para todo el personal, medios de comunicación, invitados especiales... sin ningún tipo de excepción ni privilegio para nadie.

Por el momento no ha salido a la luz el nombre de ningún piloto que haya rechazado la vacunación, pero este año nadie podrá entrar a los circuitos sin la "inmunidad", teniendo totalmente prohibida la entrada en países como Inglaterra, Estados Unidos o Australia.

Ha sido un portavoz del ámbito comercial de la prueba automovilística el encargado de confirmar la información a 'Times' y 'BBC': "La F1 requerirá que todo el personal que viaje esté completamente vacunado y no solicitará exenciones médicas".

La Fórmula 1 ya consiguió sacar adelante las dos últimas temporadas conviviendo con la pandemia. Ahora, se llevará a cabo el calendario más largo de la historia de esta competición, con 23 Grandes Premios.

Además, Stefano Domenicali, máximo responsable de la F1, ha declarado: "Haber terminado una temporada con 22 carreras nos vuelve cautelosamente optimistas sobre cómo debería ser el inicio de la temporada 2022, donde, lamentablemente, el coronavirus aún puede estar presente. Pero no es casualidad que una de las últimas cosas aprobadas en el último Consejo Mundial de la FIA, como precaución, sea vacunar a todo el personal de F1 para estar en el paddock".

También desde la Fórmula 1 lanzaron la campaña "Haz tu parte, vacúnate", donde participaron todos los pilotos de la parrilla, con frases como "las vacunas y los refuerzos son nuestra forma de salir de esta pandemia, y tenemos que mantener a todos a salvo y avanzar juntos" o "yo me he vacunado y reforzado y pido a todos que hagan lo mismo. La Fórmula 1 está avanzando y pedimos que todos pongan de su parte".

Protect our communities. Protect each other.

