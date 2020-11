Eric Boullier ha continuado con sus palabras sobre Fernando Alonso en 'Beyond the Grid', podcast oficial de la F1. El galo, exjefe del asturiano en la gris época de McLaren-Honda, ha alabado nuevamente al bicampeón del mundo incluso en esos tiempos tan complicados para ellos.

Y es que en esta ocasión ha hecho hincapié en la política de la F1. A esos juegos internos que siempre han estado y en los que incluso pilotos y jefes han involucrado a Fernando. Boullier zanja por completo este asunto.

"No. Él no necesita de esas cosas. Fernando tiene confianza suficiente y talento para ganar. Esos pilotos, todos, tratan de hacer algún truco político para llamar la atención del equipo, pero no para dañar a su compañero", dice.

Sobre su relación con Stoffel Vandoorne, Boullier tiene claro lo que sucedió: "Es un gran piloto y muy rápido. Dominó en F2, pero llegó a la F1 en un momento malo y con un Alonso que hace que cualquiera tenga problemas para destacar".

Boullier, finalmente, niega que le haya sorprendido el regreso de Fernando a la F1: Lo esperaba. Ha estado y ganado en Le Mans dos veces, ha intentado la Indy... Quiere disfrutar de todos los retos".

"Ojalá Alonso pueda subirse al podio con Renault. Sería bueno para los dos, para demostrar el duro trabajo que están haciendo", concluye.

