Que Fernando Alonso regresa a la Fórmula 1 es un hecho que cada vez está más cerca. Ya se volvió a subir a un monoplaza en Barcelona con un 'filming day', acompañó a Renault en el GP de Imola y ahora se encuentra en Baréin realizando dos días de test sin límite de kilometraje para seguir su preparación de cara a 2021.

Sin embargo, algo que el español repitió en numerosas ocasiones no se ha cumplido. Alonso siempre aseguró que no volvería a la Fórmula 1 si no era con un coche ganador, no quería repetir su catastrófica temporada con McLaren en 2018, y Renault no cumple con ese parámetro. Aunque, a pesar de ello y, sobre todo de cara a 2022 cuando entre en vigor el Pacto de la Concordia, la escudería francesa parece tener un buen proyecto.

"Hablé con algunos equipos, pero Renault fueron la opción preferida por dos razones. Uno, en términos de expectativas y construir algo desde mitad de tabla hasta la cima, es muy atractivo. Y segundo porque conozco a todos en este equipo. Conozco la pasión por las carreras. Es la tercera vez que vengo aquí y sabía que aquí me sentiría como en casa", ha explicado Alonso para 'Sky Sports'.

Alonso es consciente de que ganar carreras será muy difícil, pero tras los dos podios de Daniel Ricciardo y la tercera posición de la escudería en el Mundial de Constructores, confía en que tal vez puedan lograr algún podio, aunque será complicado.

"Soy consciente del desafío al que tal vez me enfrente en el primer par de carreras. No sólo en cuanto a velocidad pura, pero también en los procedimientos, los comandos del volante, cuestiones que son nuevas para mí y que podrían llevarme un tiempo. Soy consciente de que sufriré un poco", ha confesado Alonso.

Estar dos años alejado de la categoría es algo que pasa factura, pero es por ello que está muy centrado en entrenarse haciendo horas en el simulador, probando el RS20 en Barcelona y ahora en Baréin con el RS18.

Fernando necesita kilómetros para recuperar sensaciones, y es que a pesar de no haber parado estos dos años (Daytona, el WEC, el rally Dakar y las 500 Millas de Indianápolis), nada es comparable al 'Gran Circo': "Cuando sales del deporte durante dos años y luego conduces un coche de Fórmula 1 otra vez, todo te sorprende como la primera vez. El simulador es bueno hasta cierto punto, pero luego necesitas el esfuerzo físico del coche, las fuerzas G, el entrenamiento del cuello. Necesito tantas vueltas como sea posible".

Alonso tiene contrato con Renault por dos años, es decir, seguirá en la categoría hasta los 41 años, pero no tiene en mente retirarse pronto. "No creo que apunte a un resultado concreto antes de retirarme. Creo que en el automovilismo, el cronómetro te dice cuando es momento de parar, no la edad. Espero que el cronómetro este de mi lado en los próximos años", ha zanjado el asturiano.

Haas también se opone a los test de Alonso

Fernando ya dejó claro en el GP de Imola que "no se puede preparar campeonato" con tan solo un día y medio de test. Razón por la que tanto él como Renault están tratando de conseguir que la FIA permita al español participar en los test para jóvenes de Abu Dhabi.

Sin embargo, ni McLaren ni Racing Point están de acuerdo con ello. Fue Cyril Abiteboul quien pidió la opinión a los jefes de los equipos y hasta el momento ha recibido tres noes de los nueve equipos de parrilla.

El último en negarse ha sido Gunther Steiner, gerente de Haas: "Hay una regla que establece que los pilotos del test deben ser novatos". De esta forma, Alonso no cumple esta norma, ya que tiene mucha experiencia y dos mundiales a la espalda, por lo que, según los equipos, si participase en los test tendría un beneficio sobre sus rivales.

De momento no hay nada seguro, tanto Fernando como el equipo tendrán que esperar a la respuesta del resto de escuderías y a la decisión final que tome la FIA.