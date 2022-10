Mick Schumacher sigue sin renovar su contrato con Haas. El equipo no le ha confirmado como su piloto y está mirando el mercado para tomar una decisión. Aunque, eso sí, Mick parece ser la primera opción.

Así lo ha afirmado Guenther Steiner, jefe de Haas, en declaraciones a 'Grandpx.news': "No es que estemos sentados sin hacer nada, pero tenemos la oportunidad de ver tranquilamente todo lo que pasa a nuestro alrededor".

"Si tienes a alguien con el que has trabajado durante los dos últimos años, es mejor seguir con él que traer a alguien nuevo. Mick no ha conseguido sus puntos por suerte, lo ha hecho por puro rendimiento", ha detallado.

La escudería alemana quiere anunciar al compañero de Kevin Magnussen antes de acabar la presente temporada. Quedan cinco carreras para la conlusión del campeonato de Fórmula 1.

"Esperamos confirmar a nuestro segundo piloto antes de la última carrera en Abu Dabi. Yo no tengo ningún tipo de ilusión en darnos una respuesta que no os gusta, que es la de no lo sé. No disfruto diciendo ese tipo de cosas ante la prensa, no me gusta ser desagradable", ha completado.

Está claro que Haas no confía al 100% en Mick y espera a encontrar otra opción. Porque en caso contrario ya le habría confirmado como su pilotot para 2023.

Schumacher también ha sonado como sustituto de Fernando Alonso en Alpine. Aunque ese asiento parece reservado para Pierre Gasly. Algo que tampoco se ha hecho oficial aún. Sigue la 'silly season' en F1.