Kevin Magnussen será piloto de Haas en 2023. Pero el segundo piloto no está confirmado. Mick Schumacher termina contrato y en la escudería no tienen nada clara su continuidad. El hijo de la leyenda Michael Schumacher podría quedarse sin asiento.

Guenther Steiner, jefe de Haas, ha anunciado que ambas partes ya negocian aunque no descarta buscar alternativas en la parrilla.

'Sky Sports' recoge las declaraciones del jefe de la escudería: "Mick sigue en la lista, dado que en caso de no estarlo, ya habríamos tomado una decisión sobre su futuro".

"Sólo tenemos que ver lo que es mejor para nosotros. No sé cuándo decidiremos, no tenemos un plazo para ello y no haremos nada hasta estar totalmente preparados. Estamos estudiando a todos los candidatos a día de hoy", detalla Steiner.

En Haas no lo tienen claro. Magnussen se ha mostrado mucho más rápido que el joven alemán, que aunque tiene mucho cartel en Fórmula 1 su rendimiento sigue sin llegar como se esperaba.

El equipo manejaría dos nombres: Antonio Giovinazzi y Nico Hulkenberg. Ambos con experiencia en la competición. Todo se decidirá en pocas semanas... porque el mundial acaba en cinco carreras.