Mucho se espera del Aston Martin en Hungría. El coche ha evolucionado, por fin, y como siempre que esto sucede bien puede ser algo positivo o todo lo contrario. El equipo no ha dado con la tecla en cuanto a innovaciones se refiere, pero en la fábrica no dan su brazo a torcer.

No lo dan a pesar de lo que sucedió en 2023. Y también de lo que pasó en este pasado Gran Premio de Emilia Romagna. De momento, lo visto en Hungaroring...

Ilusionante, lo que se dice ilusionante, no es. Fernando Alonso no ha terminado especialmente feliz tras los Libres 1 con un equilibrio lejos de su gusto, y sus cronos han sido inferiores a los de Lance Stroll. El canadiense no tenía las mejoras en su AMR24.

Además, por radio ha dejado claro que los problemas del Aston Martin siguen más que presente, con un balance irregular al que no se están adaptando.

"Todos estamos motivados"

Pero esto no quita la sonrisa a Dan Fallows. El gran gurú de Aston Martin, la mente maestra tras el monoplaza de Fernando Alonso, afirma que en la fábrica siguen 'on fire'.

"Estas innovaciones que traemos son fruto de un trabajo enorme en nuestras instalaciones", dijo en palabras que recogen en 'Formula Passion'.

Y concluye: "Son la prueba de que todos estamos muy motivados".

"El año que viene será una evolución de todo esto. Todo lo que se aprenda ahora va a ser relevante. Debemos encontrar el rendimiento", sentencia.

Tienen camino por recorrer en 2024, en un coche que prácticamente ya es un aprendizaje para el próximo curso con esa vital fecha de 2026 con la llegada de Honda y de las nuevas incorporaciones en la zona noble del equipo.