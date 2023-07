La superioridad de Red Bull desde 2010 a 2014, la supremacía de Mercedes desde 2014 hasta 2020, y la ventaja que tienen desde 2021 la marca de las bebidas energéticas frustra a muchos de los seguidores de la Fórmula 1.

Para colmo, las carreras al sprintno son plato de buen gusto para muchos pilotos, con 6 esta temporada, muchos son los pilotos que se han posicionado en contra de este formato. En el foco de la comparación está MotoGP, que cuenta con 'sprint races' en todos los Grandes Premios del curso.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha estado presente en todos estos años, y ha vivido de primera mano el cambio que ha supuesto pasar a tener carreras los sábados. En una entrevista en 'Tiroler Daily' ha comparado la situación que atraviesa la Fórmula 1, con MotoGP, y ha destacado que tener 21 carreras al sprint carece de sentido.

"Solo puedo hablar por mí mismo, pero creo en las tradiciones", dijo. Siempre sabes que la carrera comenzará a las 15:00 horas del domingo. Si el Gran Premio va a ser en Asia hay que madrugar, si es en EEUU hay que madrugar", añadió.

"Sigo MotoGP y me gusta mucho, pero ya no entiendo muchas cosas. MotoGP está mostrando cómo no hacerlo", destacó.

La respuesta de Carlos Ezpeleta, director deportivo Dorna

"Cada uno tiene su propia opinión", señaló. "Estoy de acuerdo en que es muy importante mantener los elementos básicos del deporte tan simples y fáciles de entender como sea posible. Esa fue una de las razones por las que elegimos este nuevo formato de MotoGP", añadió.

"El horario es idéntico para todos los eventos, la clasificación se aplica a ambas carreras. El sprint recorre la mitad de la distancia y, por lo tanto, solo se otorgan la mitad de los puntos, es decir, doce para el ganador y así hasta el noveno lugar", comentó.

El director deportivo de Dorna Sport justificó en 'SPEEDWEEK.com' otra teoría donde ponía por delante al motociclismo basándose en los resultados de los últimos años y la competitividad entre pilotos.

"En la F1 te clasificas para el domingo el viernes, te clasificas para el sábado el sábado, obtienes un punto por la vuelta más rápida y así sucesivamente", expuso. "Nadie puede decir que es más fácil de entender que el concepto de MotoGP", sentenció.