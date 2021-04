Lewis Hamilton es toda una figura mediática tanto dentro como fuera de los circuitos de Fórmula 1. El piloto mantiene una papel activo sobre temas sociales como la lucha contra el racismo o el veganismo. Sobre este último ha sido recientemente criticado por el granjero galés Gareth Wyn Jones, con más de 30.000 seguidores en Twitter.

Jones ha mandado un mensaje al piloto de Mercedes reprochándole que promocione este tipo de conducta alimentaria a sus seguidores.

"Acabo de leer el comienzo de un artículo de Lewis Hamilton que dice a sus 21 millones de seguidores que se hagan veganos. Realmente respeto a este tipo como piloto, creo que es brillante, pero pienso que se ha equivocado con esto y os diré por qué. A las cuatro de la mañana estaba en pie, vigilando a mis vacas. Llevo todo el día vigilando a mis ovejas. Mi familia lleva en esta granja 370 años, produciendo comida de forma sostenible. No sólo producimos carne, también lana y nuestros propias verduras. También intentamos producir la máxima cantidad de fruta posible", explica el granjero.

"Creo que la gente está perdiendo el sentido de lo que es real. La gente ha perdido un tornillo respecto a lo que debería estar hablando. He matado a animales y me los he comido. He pegado un tiro a conejos, he pescado peces y estoy orgulloso de ello porque doy de comer a mi familia", sostiene Jones.

El granjero terminaba su discurso lanzando un 'dardo' al heptacampeón del mundo. "No vivo en Mónaco. No vivo una vida fingida. Vivo una vida que es verdadera, sincera y parte de la tierra en la que crecemos y en la que producimos comida para alimentar a otra gente. Eso es lo que hace un granjero así que lo siento, Lewis, sigue corriendo a 260 kilómetros/hora en el circuito, pero no le digas a otras personas cómo vivir o qué comer", concluyó.