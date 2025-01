El gran elogio de un piloto a Fernando Alonso: "Es una gran inspiración por todo lo que ha hecho"

'DS Penske', escudería que ha sido por partida doble campeona de Fórmula E, tiene en sus filas a Max Gunther. El piloto alemán se rinde a Fernando Alonso y afirma que es un orgullo de trabajar con él: "Conozco a Fernando desde hace unos años, es un piloto increíble y una gran inspiración por todo lo que ha hecho en su carrera".

Aunque en su país Michael Schumacher ha sido la imagen de la F1 durante muchos años, Gunther reconoce que Fernando Alonso ha sido siempre la figura favorita. El alemán no esconde que para él es todo un orgullo tener la oportunidad de trabajar al lado del asturiano: "Siempre fue mi ídolo en la adolescencia. Es un piloto muy completo y es increíble lo que está haciendo dentro de un coche, es alguien genial de ver".

Aunque la F1 y la FE son disciplinas completamente distintas, Gunther ha reconocido que tener al lado a un piloto de la experiencia de Alonso ayuda a su crecimiento como corredor. La táctica no es protagonista en sus conversaciones, pero gestionar sus éxitos y fracasos cobra una gran importancia: "La FE es diferente al trabajo que está haciendo él en F1 pero con tanta experiencia es muy refrescante e inspirador conversar con él".

Respecto a su futuro, Gunther ha afirmado que por su parte, su continuidad en esta categoría está más que clara: "Voy a ser muy directo, mi futuro está aquí, en la FE. Me encanta el campeonato y es aquí donde quiero rendir y conseguir buenos resultados. Hay buenas competiciones como Le Mans y Daytona, pero no es para lo que me concentro ahora".