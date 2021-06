George Russell quiere ser piloto de Mercedes. Y quiere que su momento llegue para la temporada que viene, cerrando el acuerdo en este año 2021 y no esperando a que finalice el actual campeonato de Fórmula 1.

Actualmente se encuentra cedido en el equipo Williams, aunque está claro que vestirá los colores de Mercedes más pronto que tarde. Sin embargo, el inglés ha pedido conocer su futuro cuando antes.

Así lo ha afirmado en declaraciones a 'Motorsport': "Creo que, todos queremos que se decida de cualquier manera antes de las vacaciones de verano. Es lo mejor para todos".

El curso pasado Russell sustituyó a Lewis Hamilton después de que diera positivo por coronavirus. Y demostró que está preparado:

"Creo que es realmente emocionante que Lewis haya estado hablando abiertamente sobre los próximos dos años. Y está claro que todavía se está desempeñando a un nivel increíblemente alto. Sería increíble para el deporte y para Mercedes si continuara. Y obviamente, como cualquier piloto joven, quieres ir contra los mejores. Y Lewis es el mejor", señala sobre la posibilidad de compartir box con el siete veces campeón del mundo.

Se ve preparado y no lo esconde: "Si no creen que me lo merezco, entonces me encontrarán un asiento en algún lugar donde pueda seguir desarrollándome. Pero siento que estoy listo para pelear por campeonatos mundiales y pelear por victorias".