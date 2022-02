George Russell es uno de los pilotos que más atención acaparará en este 2022. A pesar de ser debutante en Mercedes, quitando la carrera del GP de Sakhir supliendo a Hamilton, muchas esperanzas puestas hay en él tanto en su equipo como en el mundo del motor para que sea no de los que, tras su etapa en Williams, mande en la Fórmula 1 junto a otros como Leclerc, Verstappen... y Sainz.

Y el inglés ya va avisando tanto a Max como al equipo Red Bull: "Viendo cómo terminó la pasada temporada hay mucho fuego en Mercedes. Hay motivación. Es algo increíble".

"Siento que ha sido un muy buen invierno. El W13 es un coche muy diferente a los otros Mercedes, y lo importante será entender bien las limitaciones de las reglas y mejorar en cada carrera", cuenta Russell.

El inglés tiene prisa por subirse ya al coche: "Ser piloto oficial de Mercedes es especial... y extraño., Ya habíamos pasado mucho tiempo juntos en categorías inferiores".

"Es como volver a casa y trabajar de nuevo con personas con quienes ya trabajaste", dice en palabras recogidas por la propia marca de la estrella.

Sitting down with @GeorgeRussell63 for a pre-season catch-up, ahead of his first season with the Team! 👊