Lewis Hamilton y Charles Leclerc protagonizaron uno de los mejores momentos en la última carrera en Silverstone. El piloto monegasco, con unos neumáticos duros gastados, adelantó en Copse al piloto inglés, que tras el Safety Car provocado por Esteban Ocon, paró en boxes y montó unas gomas blandas que llevaban menos vueltas encima.

Hamilton and Leclerc battling for position around Copse corner#BritishGP #F1 pic.twitter.com/J1DOuQa4gB