La crisis del coronavirus hizo que la Fórmula 1 tuviera que improvisar para organizar la temporada, cambiando, eliminando y añadiendo nuevos circuitos. Ahora, 14 años después, la Fórmula 1 vuelve al GP de Imola, un circuito histórico marcado por grandes rivalidades pero sobre todo por una tragedia, el accidente de Ayrton Senna.

Ocurrió el 1 de mayo de 1994, hace 26 años, y la ciudad de Imola, aprovechando el regreso del 'Gran Circo', ha querido hacer un homenaje al piloto.

El Ayuntamiento de la ciudad ha iluminado las calles con frases de Senna. Para la elección de estas participaron los familiares del brasileño y las elegidas fueron: "Los ricos no pueden vivir en una isla rodeada de un océano de pobreza. Todos respiramos el mismo aire, debemos dar una oportunidad a todos" y "si una persona ya no tiene sueños, ya no tiene ninguna razón para vivir. Soñar es necesario. Incluso aunque la realidad se vislumbre en el sueño. Para mí es uno de los principios de la vida".

El plan es dejarlas hasta una vez pasada la Navidad y luego las venderán para poder recaudar fondos que se donarán con fines benéficos.

"Iluminar Imola con las frases de Ayrton Senna, en este delicado momento debido a la covid-19, es un gesto que nos hace mirar al futuro con esperanza y que devuelve el brillo y decoro a la ciudad", aseguró el alcalde de la ciudad, Marco Panieri.

Este fin de semana, además del regreso al circuito, la Fórmula 1 va a estrenar un nuevo formato con tan solo dos días de actividad. Los equipos van a disponer de una hora y media de entrenamientos libres el sábado por la mañana y por la tarde será la sesión de clasificación para la carrera del domingo.