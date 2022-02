Lewis Hamilton está de vuelta. Al menos, en las redes sociales. Tras regresar a Instagram, el heptacampeón del mundo de la Fórmula 1 ha dado señales de vida también en Twitter, con una publicación que ha hecho más que feliz a muchos.

Y también incluso a la propia F1, que ha dado a 'Me gusta' al tuit del inglés dando a entender las ganas que tienen de volver a verle con el mono de un Mercedes posiblemente plateado en este 2022.

No dice prácticamente nada, pero eso ha sido más que suficiente para que el Gran Circo reaccione.

"Me fui... ¡pero ahora he vuelto!", compartió en texto junto a una imagen en la que aparece sonriente... y parece que de vacaciones.

I’ve been gone. Now I’m back! pic.twitter.com/Y8i0cgJXZq