Ha comenzado la cuenta atrás de manera oficial de la Fórmula 1 de 2024. La FIA ha publicado la lista de pilotos y equipos. Y en el primer apartado no hay novedades. Siguen los mismos... y vistiendo los mismos colores.

Y aunque son diez los equipos que continúa, sí que hay cambios en los nombres: Aston Martin Aramco Formula One Team, Scuderia AlphaTauri RB y Stake F1 Team Kick Sauber.

Es esa última la novedad más importante. Porque Alfa Romeo ha dicho adiós de manera definitiva a la competición y ahora la escudería pasa a llamarse Kick Sauber.

Unveiling the grid for the 2024 @f1 season, this is your Official 2024 FIA Formula 1 entry list! pic.twitter.com/T3zivYdv1w