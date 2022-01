A menos de un mes para que arranquen los test de pretemporada de Fórmula 1 en Barcelona (23, 24 y 25 de febrero), las escuderías del 'Gran Circo' se encuentran anunciando fecha para presentar sus coches y así elevar el 'hype' que existe en torno a la competición de cara a la nueva temporada.

Esta expectación radica en el cambio normativo que va a ejecutar la FIA, previsto para 2021 pero pospuesto a 2022 por la pandemia, que buscará igualar las fuerzas entre los equipos y así aumentar el espectáculo para los aficionados.

Con una aerodinámica más simple y el efecto suelo como clave para mejorar las batallas en el asfalto, todos los equipos se encuentran buscando esa zona gris del reglamento o ese detalle que les permita superar a sus adversarios al arranque.

En una entrevista en 'As', Nikolas Tombazis, máximo responsable de monoplazas de la FIA y uno de los autores de la nueva normativa, ha dado detalles de la misma.

"Para tener un espectáculo bueno, necesitas coches que estén cerca unos de otros en cuanto a prestaciones. Hemos tenido mucha suerte por vivir eso en 2021 y fija un listón muy elevado. Lo que necesitamos ahora es que esos coches puedan seguirse de cerca unos de otros, y eso todavía lo tenemos que mejorar. Con las nuevas reglas, sospecho, al inicio habrá gente que encuentre buenas soluciones y otros que no, y quizás al inicio hay más desventajas. Pero el valor intrínseco de estas reglas es que con el paso del tiempo la competición será más cerrada", ha expresado.

Muchos se preguntan si 2022 mejorará el espectáculo que nos ha dado 2021: "Es difícil esperar que 2022 sea más espectacular que 2021 porque es una referencia muy alta. Pero cuando haya cierta convergencia, habrá más coches delante y eso sería positivo. Si ves otros campeonatos, llegó a haber 12 ganadores en un año y podías ganar un Mundial con tres victorias. No digo que vayamos a llegar a eso, pero tener más variabilidad será bueno. Y que dos coches puedan seguirse de cerca por periodos más largos sin calentar las ruedas de más, y con posibilidades de luchar, será emocionante".

"Creo que en 2021, entre el mejor y el peor coche había unos tres segundos de diferencia, en función del circuito. Espero que después de un año tengamos menos de la mitad", ha añadido.

Por último, y en relación al veto a ciertas partes de la zona gris del reglamento, el griego se muestra tajante: "Esa regla existe desde hace mucho tiempo. Está dirigida para (frenar) las tecnologías que no sean buenas para la F1 a largo plazo, pero no se refiere a formas concretas de la aerodinámica. Si un equipo hace un sistema o recurre a una tecnología que, pensamos, no sigue la dirección hacia la que la F1 quiere ir, por el coste, por irrelevancia tecnológica, o porque es un vacío legal, se discutirá en la comisión y se puede prohibir. Si encontramos algo así, haremos ajustes para 2022".