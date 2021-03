Camilo: "El regalo más raro y más útil de mi vida me lo ha dado Pablo Alborán"

El equipo continúa trabajando de cara al próximo 28 de marzo. Se espera que Ferrari luche en la zona media, tal y como ocurrió el curso pasado, aunque no se descarta un paso adelante que acerque a los monoplazas rojos al podio . Aunque de momento Binotto parece ser pesimista.

El SF21 ha mejorado, con un motor que promete más potencia y que ha recuperado velocidad punta, pero desde Maranello no quieren lanzar las campanas al vuelo: "Al igual que la Scuderia Ferrari, tu ambición y tu objetivo son siempre los mejores".

"Ahora estamos al comienzo de una nueva temporada, tienes un coche diferente, tienes una nueva esperanza, por lo que es normal que el entorno sea ciertamente mejor ahora. Pero sabemos que será una temporada larga, 23 carreras; puede volver a ser muy difícil , así que creo que debemos estar preparados, concentrarnos en cuál es nuestro objetivo, que es un objetivo a largo plazo, y luego no olvidarlo", afirmó Binotto.

