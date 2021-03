No era ningún secreto y ahora Charles Leclerc lo ha confirmado. El año pasado, el último de Sebastian Vettel en Ferrari, el ambiente en la escudería no fue el ideal. El mal rendimiento del coche tampoco ayudaba. Ahora los aires parecen haber cambiado por completo.

Porque Leclerc se muestra encantado con Carlos Sainz, con quien mantiene muy buena relación. "Es un gran tipo. Nunca he pasado tanto tiempo con un compañero de equipo antes de que empezara la temporada, así que nos llevamos muy bien y estamos trabajando bien", afirmó en una rueda de prensa de la FIA.

Y recalca cómo fue el último curso de Vettel vestido de rojo: "A principios de 2020, había un ambiente extraño cuando nos dimos cuenta de la realidad de las cosas y vimos que era peor de lo que esperábamos".

El monegasco, uno de los grandes talentos de la F1, detalla cómo es el trabajo con Sainz. "Tiene mucho talento y es interesante ver los datos de cuando se sube al coche y compararlos. Hay cosas interesantes de ver, aunque con los cambios que hay en las condiciones es complicado. Tengo ganas de estar en el coche al mismo tiempo que él para hacer la comparación debidamente", explica.

Asimismo, vuelve a responder a la eterna pregunta: ¿quién es el piloto número 1 de Ferrari? Desde Maranello siguen insistiendo que sus dos pilotos corren en igualdad de condiciones y así lo volvió a manifestar Leclerc. "Yo he pasado más tiempo en Ferrari que Carlos, de modo que tengo más experiencia con Ferrari, pero no creo que haya un líder claro. Mattia (Binotto) ya lo ha dejado claro. Eso es bueno. Yo estoy en la Fórmula 1 para pelear con los mejores y creo que Carlos tiene un gran talento. No hay definidos un número uno y un número dos", finaliza.