Terremoto en la Fórmula 1. 'La Gazzetta dello Sport' ha publicado este martes que Ferrari quiere colocar a Lewis Hamilton en el asiento de Carlos Sainz a partir de la temporada 2024, es decir, le colocaría como compañero de Charles Leclerc. E incluso aportan cifras del posible contrato.

Según el citado medio, los de Maranello preparan una oferta de 40 millones de libras para convencer al siete veces campeón del mundo. Lo que supondría que Sainz, con contrato hasta el curso que viene, perdería su asiento.

Pero hay más. El medio 'The Best F1' cita unas palabras de Piero Ferrari en las que dice que Sainz "todavía no ha mostrado todo su potencial" y que "siguen esperando" esa versión suya.

"Max Verstappen es increíblemente rápido. Ya conducía en Fórmula 1 cuando ni siquiera tenía un carnet de conducir en su poder. Por otro lado, por Carlos Sainz... creo que todavía no hemos visto todo su verdadero potencial, lo estamos esperando", dice.

Sí elogia a Leclerc, que según estas informaciones sería el compañero de Hamilton en el equipo rojo: "Charles tiene la velocidad para estar a la altura de Verstappen. Pero tiene menos experiencia. Leclerc todavía puede crecer, crecerá...".

¿Qué opciones le quedarían a Sainz?

Si Carlos pierde su asiento en Ferrari, su futuro en la F1 parece incierto. El puesto de Mercedes quedaría libre, aunque el favorito para las flechas de plata (siempre lo han dicho) sería Lando Norris. La opción McLaren se abriría entonces para Sainz, que regresaría a casa.

Ningún otro equipo grande tendría asientos libres. En Red Bull Checo Pérez tiene contrato hasta 2024, el futuro de Aston Martin está cerrado con Fernando Alonso y Lance Stroll y se quedaría ese hueco en Mercedes.