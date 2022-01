Fernando Alonso está preparado. Lo dice él mismo. Quedan menos de dos meses para que arranque el campeonato de Fórmula 1 y el español ha vuelto a lanzar un mensaje de aviso.

Lo ha hecho en una entrevista en 'GPFans': "Estoy contento con el regreso a la Fórmula 1. Me siento fuerte y estoy preparado para 2022".

Afirma que "ese era el objetivo principal": Llegar bien a las nuevas regulaciones. La temporada anterior fue buena para mí y estoy contento por ello".

Con respecto al Alpine A522, Alonso destaca que él no ha participado en el desarrollo: "Siendo sincero, no he estado muy centrado en el desarrollo del coche de este año".

"Esto ha sido más que nada trabajo para los diseñadores y las personas encargadas de las simulaciones. Esta nueva normativa ha sido muy restrictiva al comienzo y necesitábamos muchas clarificaciones", dice el bicampeón de la F1.

Con respecto a ese nuevo reglamento, ha destacado la importancia de la comunicación con la FIA: "Era necesario hablar con la FIA y tener una visión clara de lo que podíamos y no podíamos hacer. Es un nuevo proyecto y también es algo extraño para todos".