La temporada 2021 de Fórmula 1 ya ha tocado definitivamente su fin. Tras zanjar en Abu Dabi un calendario con 22 citas, en el propio circuito de Yas Marina se han realizado este martes y miércoles los test de Pirelli con los neumáticos de 18 pulgadas, una de las granes novedades del cambio normativo que se ejecutará en 2022.

Ese nuevo reglamento fue el principal factor por el que Fernando Alonso decidió volver a la categoría que le vio coronarse campeón del mundo en 2005 y 2006. 'El Plan' está "activado", como afirma el propio asturiano, y el objetivo es claro: volver a ser competitivo y poder luchar por victorias y, por qué no, por su tercera corona.

Tras los test a ojos del Golfo Pérsico, 'Magic' destacó ante los medios su "edad" y "experiencia" como factores diferenciales: "Respecto a mi edad, me siento bien. Lo siento como una ventaja. Cuando llego a los circuitos, los conozco. Incluso ahora, todos están probando este neumático de 18 pulgadas y yo los conozco muy bien del WEC".

"Tienen exactamente el mismo comportamiento y la forma en que tienes que conducir es la misma. Todas las cosas a las que me enfrento, a las que otros se enfrentan por primera vez, para mí es la segunda o tercera vez; esto es bueno", explica el ovetense.

Además de los neumáticos, una de las claves radicará en dar con la tecla de la unidad de potencia: "Los neumáticos pues todo lo que ruedas viene bien, porque es un cambio fuerte, aunque el coche de hoy era uno viejo, de 2018 y quizás no nos ha dado toda la información que hubiéramos deseado, pero sigue siendo mejor que nada. En cuando al motor del año que viene, veremos, sé que en la sede de Viry Renault ha estado trabajando muchos meses en el proyecto de 2022 y ojalá podamos estar más cerca de nuestros rivales".

Ya en el plano personal, Fernando deberá pasar por quirófano casi un año después de su accidente en bicicleta: "Este enero tendré que quitarme las placas de la cara, así que tendré dos semanas de reposo en enero. Después de eso tenemos que ir a los test invernales con un buen programa, tanto físicamente como en el coche. Y si el coche es competitivo, estoy seguro de que estaré al 100%".

Sobre su edad, es consciente de que la exigencia es mayor: "Obviamente no voy a entrenar igual ahora que tengo 40 años que cuando tenía 23, tengo que entrenar más, tengo que estirar más, hacer una rutina diferente de comidas y hacer otras muchas cosas para estar en la misma forma y con la misma fortaleza, y estoy listo para hacer estos sacrificios mayores, para eso he vuelto también. Es el plan para el invierno, estar tan fuerte como pueda y para ello tengo que hacer más que otros pilotos ya que soy mayor que ellos".

"El único problema de la edad es que tienes que tener la motivación para seguir en un deporte que te exige 300 días fuera, debes tener el deseo y el estilo de vida que te permita dedicarte al deporte. Pero a parte de eso, el resto son todo ventajas, mi momento en la vida es fantástico para disfrutar de la F1 y además físicamente los coches de ahora no son tan exigentes como en 2004 ó 2005, donde la edad sí podía limitar. Hoy he dado 148 vueltas y ahora me voy a entrenar en Dubai al karting, y luego correr las 24 Horas de Dubai el viernes. Podría haber hecho 300 vueltas", ha añadido, mostrándose muy confiado de cara a 2022.