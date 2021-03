Fernando Alonso ya está de vuelta a la F1. El asturiano hizo magia, como de costumbre, en la clasificación del GP de Baréin para meter al Alpine en Q3 y clasificar en novena posición tras Carlos Sainz y Lando Norris. A pesar de eso, el bicampeón rebaja un poco el ánimo de cara a la carrera en Sakhi.

"El primero que tiene que mejorar soy yo. Para sacar el máximo del coche necesitaré, quizá, un par de carreras y estar así en velocidad. Es la primera vez con estos neumáticos nuevos", cuenta.

Y es que Alonso mantiene la calma y pide paciencia: "No hay respuestas ahora, es la primera carrera. Queremos aprender del coche, y estamos contentos con el progreso del fin de semana".

"Estamos confiados en poder hacer una buena temporada, pero hay que ir carrera a carrera", afirma.

Fernando es consciente de que es su primera vez en dos años: "Todo me va a parecer nuevo. Las paradas, los semáforos, la vuelta de formación, la primera curva... Hay que vivir todo eso por primera vez".

"Ojalá haya un poco más de mi parte en las próximas carreras", mantiene Fernando Alonso.

El asturiano, además, dice que con la experiencia solo no va a dar: "No cuenta en las décimas de segundo. A largo plazo puede ser importante, pero en ritmo puro no es un factor enorme".

Por ello, Alonso tan solo quiere aprender: "Intentaré una buena salida, una primera vuelta sin incidentes y una carrera limpia. Necesito 15 vueltas con cada neumático para sentir la degradación".

