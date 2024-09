A pesar de sus 43 años, tras un heroico octavo puesto después de 60 vueltas en el exigente trazado de Marina Bay con un Aston Martin que era el sexto coche de la parrilla, Fernando Alonso se mostró bastante entero al bajarse del monoplaza.

Se vio a pilotos más jóvenes como Franco Colapinto y George Russell acabar exhaustos la carrera, mientras el ovetense, a pesar de sufrir las secuelas de Singapur, no terminó consumido.

En su intervención ante los medios, tal y como ha desvelado 'DAZN', Alonso tenía calambres y rampas: "Tenía una calambre en el dedo del pie cuando me hiciste las preguntas... tremendo".

"Se me quedó el dedo como así hacia atrás, ni te escuché la segunda pregunta. La segunda pregunta no sé ni lo que dijiste, me estaba mirando el pie...", añadió el asturiano.

De hecho, para poner en valor la actuación de Fernando, el piloto de Aston Martin no bebió absolutamente nada en los 60 giros de una carrera en la que la humedad y la deshidratación son protagonistas.

"¡Casi nunca bebo eh! Hoy no tenía agua tampoco. Odio beber, así que ahora no lo pongo nunca, no puedo conducir con el pitorro en la boca", añadió el bicampeón.