La temporada de Fernando Alonso no está pasando desapercibida para nadie del 'Gran Circo'. Tras su 'hasta luego' de dos años en busca de nuevos retos, el bicampeón del mundo regresó a la competición con el objetivo de volver a ganar en 2022.

Adaptado al inestable Alpine A521 después de varias carreras en las que primó no cometer errores, Alonso ha sacado a relucir toda su magia.

Esa capacidad de adaptación y competitividad es la que ha destacado el expiloto de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi en declaraciones a 'bettingexpert.es', explicando que el '14' sigue siendo el "mejor".

"Sí, todavía creo que lo es. Y lo demuestra al estar ausente en la Fórmula 1 y después volviendo de forma muy competitiva. Ha demostrado su habilidad para conducir y adaptarse a un nuevo equipo una vez más", señala.

"Conocer al ingeniero, las analíticas, la información y cómo trabajar con un nuevo equipo. Lleva tiempo construir el 'momentum' y que todo funcione y él demuestra que se adapta muy bien", ha añadido.

Seguidamente, ha incidido en el "talento" del ovetense, según él uno de los mayores de la historia: "Ha pasado un tiempo difícil en los primeros dos o tres Grand Prix, pero ahora se está fortaleciendo más y más. Va a ayudar al equipo a que desarrolle su coche, seguro. Tiene un talento increíble y desde luego es uno de los mayores talentos de la historia en este deporte, a pesar de que "solo" ha ganado dos campeonatos".

Paralelamente, Fittipaldi ha alabado la labor de Carlos Sainz al frente de Ferrari: "Está mostrando potencial de parrilla con Ferrari y un mejor rendimiento de carrera. Eso me gusta. No se trata de darle una calificación. Es un piloto con todas las letras y un desafío en las carreras. Me gustan los pilotos desafiantes y además está muy comprometido. Siempre lo ves ahí, es un piloto de verdad".