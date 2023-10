Fernando Alonso sumó su segundo abandono consecutivo de la temporada. Su segundo abandono de toda la temporada. Ha sido en México, pista en la que no guarda especialmente buenos o exitosos recuerdos a tenor de los datos y en la que el Aston Martin consumó el desastre. Sin embargo, el bicampeón del mundo ha preferido restar peso a todo y se centra en lo positivo, y en el futuro.

"Es duro, pero no es un funeral. Estamos trabajando lo que podemos porque no estamos contentos. No es la posición que queremos pero buscamos revertir la situación", cuenta.

Porque cree que están sacando cosas positivas: "A veces aprendes más de las dificultades que de las celebraciones".

"Creo que no pelearemos por podios"

"Es complicado, e intentamos hacer todas las pruebas que podamos para darle información a la fábrica", dice en palabras que recoge el diario 'As'.

Pero insiste: "Se puede revertir la situación. Quedan tres pistas que nos van a dar más datos. Dependerá de lo que entendamos si esperamos pelear por podios, que yo creo que no".

"Pero acabar de manera competitiva es una opción. Ya no luchamos por nada. Estamos fijos en el Mundial de constructores y en pilotos perderé alguna posición. Pero es increíble estar delante de Ferrari o de Russell. Y de Norris. Perderemos esas plazas, porque tienen un coche rápido", prosigue.

Daños por el accidente de Pérez

En ese sentido, explica qué le pasó en México y el motivo de su bajo ritmo: "El coche quedó dañado por los restos del coche de Pérez en la primera vuelta. Fue más doloroso, con un coche más lento en carrera. Fue un fin de semana difícil".

Siguen sin dar con la tecla en Aston Martin con el nuevo paquete que pusieron en Austin. A veces sí, como en EEUU, pero en México todo fue un desastre. Parecían, incluso, ser el peor equipo de toda la parrilla en el Hermanos Rodríguez...