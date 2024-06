"La vida te lleva a veces por caminos inesperados": así sintetiza Fernando Alonso cómo ha sido el discurrir de su trayectoria deportiva desde que debutase en Fórmula 1 en 2001 con Minardi.

El piloto de Aston Martin ha concedido una entrevista a 'Car and Driver' en la que, entre otros aspectos, ha tratado su longevidad en la competición.

De hecho, el ovetense ha reconocido que pensó en retirarse hace ya 14 años: "La verdad es que no lo tenía pensando, nunca. Recuerdo que en 2007, cuando pasé a McLaren, que firmé tres años con ellos, estaba convencido de que ese iba a ser mi último contrato en Fórmula 1".

"Y eso hubiera sido 2010, o sea que imagínate lo que ha llovido. La vida te lleva a veces por caminos inesperados, encuentras motivaciones que pensabas que no ibas a tener, disfruto con lo que hago, no siento el momento o la llamada de parar y sigo disfrutando. Me gusta lo que hago, disfruto las carreras y aquí sigo", ha explicado.

Ahora, 17 años después, ha explicado qué le "motivó" a renovar con Aston Martin hasta 2026, temporada en la que cumplirá 44 años.

"Empezar del año pasado de manera tan fuerte y con tantos éxitos, pues creo que me animó también a seguir este año cuando sentí que tenía que tomar una decisión sobre si parar o renovar dos años más. Y sentí que era no era el momento de parar", ha zanjado.