Aston Martin está sufriendo. Ha dejado de ser competitivo. Fernando Alonso sólo puede luchar por los puntos. Así será de nuevo en Barcelona, donde partirá en décimo lugar después de la sanción de tres posiciones al Red Bull de Sergio Pérez.

Y Alonso cree que el calvario de Aston Martin está a punto de terminar. Tres carreras más y la luz volverá a salir: Barcelona, Austria y Silverstone. Este triplete consecutivo de la Fórmula 1.

"Van a ser carreras de sufrimiento en Barcelona, Austria y Silverstone… ojalá a partir de Hungría empiece como un nuevo campeonato para nosotros", apuntó después de la clasificación el piloto asturiano.

"Ya lo sabíamos, estaban delante en Mónaco y muy cerca en Canadá. Aquí están delante también, ellos mejoran y nosotros empeoramos. La combinación de los dos factores no es buena. Como he dicho muchas veces, tenemos cosas preparadas que nos deberían acercar a la buena dirección. Será doloroso aquí, en Austria y en Silverstone, tenemos que intentar sumar puntos y no rendirnos en estos tiempos duros", explica Fernando.

Aston Martin quiere luchar por todo, pero sus rivales les han adelantado claramente: "Queremos luchar por podios, queremos acabar el año en el podio. Este año hay mucha competencia ahí arriba porque están Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes, para hacer un podio hay que ganar a muchos de esos equipos y ese es el objetivo".

"Tenemos que pensar en grande. Hablar ahora de hacer un podio cuando no entramos en la Q3 parece aventurado, pero no estamos ni a mitad de temporada. Ya vimos con McLaren los saltos que se pueden dar si se hacen las cosas bien. Estaba a una décima del quinto en la Q2, si en una carrera traes tres o cuatro décimas de mejora te puedes poner tercero o cuarto", sentencia.