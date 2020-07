La vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 ya es una realidad. Este miércoles se oficializó su fichaje por Renault para la temporada 2021. Mientras, las 500 Millas de Indianápolis (previstas para el próximo 23 de agosto) son su gran objetivo para este curso.

Y el asturiano está completamente preparado. Tanto mentalmente como físicamente. En una entrevista en 'COPE' contó que en las últimas semanas ha realizado varias pruebas físicas y se encuentra "mejor que nunca".

Durante el confinamiento, una foto en su cuenta de Instagram llamó la atención a las redes sociales. Junto a su inseparable bicicleta asomaba un Fernando Alonso mucho más delgado de lo normal. Y él mismo se ha encargado de explicar el motivo, asegurando que ha perdido "entre cinco y seis kilos".

"Estuve varias semanas un poco pachucho. Me acerqué al hospital y un par de veces, me hicieron un mogollón de pruebas y al final no descubrimos realmente lo que era. Por miedo al coronavirus me hice test sin parar pero siempre daban negativo", cuenta el nuevo piloto de Renault.

El español ha intensificado su trabajo físico en las últimas semanas. A sus habituales salidas en bicicleta ha unido intensos entrenamientos en el gimnasio. Entrenamientos que también ha mostrado a través de sus redes sociales.

"Bici y gimnasio hoy. Poniendo el cuello apunto para Indianápolis. Karting en los planes de las próximas semanas. Con las máximas precauciones, pero poniéndonos a punto", escribe.