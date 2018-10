Fernando Alonso: "La lluvia sería lo mejor para nosotros, aunque tampoco es que vayamos a dar un salto enorme"

El español Fernando Alonso (McLaren), doble campeón mundial de Fórmula Uno, que este viernes marcó el decimoséptimo tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón, el decimoséptimo del año, manifestó en el circuito de Suzuka que "la lluvia sería lo mejor" para su equipo, aunque no cree que vayan "a dar un salto enorme".

"Básicamente nos estamos centrando en probar cosas y en asegurarnos de que el coche funciona de la manera correcta y muchas veces de la manera incorrecta. Hay muchas veces que tenemos problemas en algunas partes del coche y en el comportamiento aerodinámico; y los viernes los estamos utilizando como test con miras al coche del año que viene", explicó Alonso.

"Son días más frustrantes, en el sentido de tener que dar vueltas no óptimas, pero es buena información para el equipo. Veremos mañana dónde estamos", apuntó el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault).

El ovetense comentó el pequeño error que tuvo, que le hizo salirse de pista en el primer entrenamiento libre.

"Pisé la tierra y me fui fuera, pero afortunadamente no dañé el coche ni toqué contra la barreras y pude volver. Esperemos que eso no suceda mañana", indicó Alonso, al que podría beneficiar, tal y como indican las previsiones meteorológicas, la posibilidad de lluvia.

"Sería lo mejor para nosotros, aunque tampoco es que vayamos a dar un salto enorme. Lo vimos también en Hungría, donde esperábamos la lluvia como agua de mayo y luego no pasamos ni a la Q3. Veremos mañana, pero lo que está claro es que en seco vamos a sufrir en un fin de semana en el que no somos demasiado competitivos", precisó Fernando.

"Este Gran Premio siempre es especial, independientemente del coche que tengas, pero está pasando en todos los circuitos", comentó.

"Todos los que faltan son especiales por un motivo u otro, y éste con toda la historia que tiene detrás, con todas las batallas que vimos cuando éramos niños, con Senna y Prost, con los títulos de Schumacher aquí... a todos nos encanta correr en Suzuka. También por los fans y su entusiasmo. Es un fin de semana para disfrutarlo", manifestó Alonso, que siempre manifestó su apego a Japón.

"Existen cosas especiales aquí, esa peculiaridad en Japón, con una cultura y tradiciones muy marcadas, distintas a las nuestra en Europa. Te sorprende la educación, su manera de ser y es un país que me encanta, tanto en la pista como fuera de ella", declaró Alonso en Suzuka tras la jornada de entrenamientos libres para la decimoséptima de las 21 pruebas del Mundial de F1.