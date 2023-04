Fernando Alonso ha mostrado una vez más que está viviendo una segunda juventud. El asturiano se encuentra en una etapa de plena felicidad, y no hay nadie que pueda ser capaz de arrebatarle su momento.

Aunque esto es solo el principio de algo que se avecina, lo mejor está por venir. Aston Martin es testigo y responsable de esta euforia desmedida.

El equipo británico no solo ha ganado popularidad con el piloto más viral, también ha encontrado un motivo para enseñar el trabajo que se ha logrado en unos meses. Por ello se han convertido en la inspiración de media parrilla...que se lo digan a a McLaren.

La última publicación del bicampeón del mundo no era un vídeo, sino una sucesión de imágenes del Gran Premio de Australia. La canción es el remix de 'I just come to say Hello', que en español significa "solo vine a decir hola".

El asturiano celebraba junto a sus mecánicos la tercera alegría de este 2023, la más agónica y en la que convenció a todos de que el 'suflé' se puede elevar más.

Y como Fernando Alonso es de jugar en las redes sociales con sus mensajes ocultos, quizás haya querido expresar: "Un saludo y me fui con un podio". Aunque también pueda referirse a "hola, solo vine a ganar".

Sea cual sea su objetivo en este vídeo, lo que ha conseguido es demostrar que en Aston Martin reina la felicidad, el compañerismo y las bromas.