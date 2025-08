Aston Martin no se explica la mejoría de Hungría: "No se puede pasar de último a 5º en siete días"

Mike Krack celebra los resultados de Fernando Alonso y Lance Stroll, pero no se explica el salto que ha dado el equipo en tan solo una semana entre grandes premios.

La incredulidad sigue instaurada en Aston Martin. La quinta posición de Fernando Alonso en Hungría ha sido un resultado muy celebrado en el seno de Silverstone sumado al séptimo de Lance Stroll. Ambos pilotos estaban una semana atrás siendo el farolillo rojo en Bélgica.

Mike Krack, actual jefe de pista del equipo, ha confesado que siguen en busca de respuestas sobre este hecho tan sorprendente, algo que puede incluso preocupar a la hora de realizar el 'set up' del coche: "No se puede pasar de último a quinto en siete días. Así que tenemos que analizar cuidadosamente cuáles han sido las diferencias entre Spa y Hungría".

El ex 'team principal' ve que hay más de un factor que ha provocado esta inesperada mejora: "No todo fue decantarse por una aerodinámica pensada para la lluvia, porque aunque en el esprint de Bélgica estuvimos algo mejor, no estábamos al nivel que mostramos en Hungría. Hay que analizar muchas cosas".

El luxemburgués ha reivindicado el trabajo del muro, muy criticado en las últimas citas de la temporada, sacando pecho de la actuación del asturiano y el canadiense en Hungaroring: "Es una carrera muy bien gestionada, bien planeada desde el punto de vista estratégico. Los pilotos hicieron que funcionara, estuvo bajo control todo el tiempo".

Asimismo, reconoce que tuvo un componente emocionante que Fernando Alonso adelantara a Lando Norris en la primera vuelta de carrera, ganándole el interior: "No teníamos mucho que ganar contra los coches de delante, aunque hubiera un McLaren detrás de nosotros al inicio, no tenía sentido perder tiempo".

"Intentamos controlar las diferencias con los coches de detrás y el resultado es fantástico, 16 puntos para el equipo y mucha motivación para el resto de la temporada", ha zanjado Mike Krack en declaraciones recogidas por 'As'. Aston sigue progresando en el Mundial de Constructores.