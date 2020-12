Los test de jóvenes pilotos en el circuito de Yas Marina (Abu Dabi) son la prueba fehaciente de que Fernando Alonso está en gran forma para regresar a la Fórmula 1 la próxima temporada.

El piloto asturiano, con el Renault RS20 de la presente temporada, superó a los 'rookies' de Mercedes en los test y a Daniel Ricciardo en el Gran Premio del fin de semana pasado, quedándose a poco de Esteban Ocon, su futuro compañero en la escudería de Enstone.

Al bajarse del monoplaza, Alonso se mostró ambicioso e ilusionado con la posibilidad de ganar su tercer Mundial: "Sí, es posible ganar el tercer campeonato. Tenemos el talento, las posibilidades y la ambición. Tendremos que dar lo mejor de nosotros".

En el plano personal, Fernando se muestra seguro de sí mismo: "2019 fue una gran temporada, me sentía fuerte, pilotando de la mejor manera. Me siento a mi más alto nivel, hagámoslo otra vez".

Sobre la razón de su regreso al 'Gran Circo', el bicampeón de F1 afirma que el cambio de normativa fue fundamental al igual que su estado físico: "Considero a Renault con grandes oportunidades con las nuevas normas. Inicialmente fueron las nuevas reglas, y lo segundo es que me sentía bien, me sentía fuerte, conduciendo muy bien. La pasada temporada me sentí muy bien en los coches. Estoy en un momento top de forma".