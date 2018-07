Fernando Alonso: "No estaré en la Fórmula 1 en 2021"

CONFIRMA QUE NO PROBARÁ EL NUEVO REGLAMENTO

Fernando Alonso ya pone fecha límite a su estancia en la Fórmula 1. El asturiano indica que en 2021, con la entrada del nuevo reglamento de la competición, ya no estará allí. "No me importa lo que pase, ya no estaré aquí en 2021", afirma.