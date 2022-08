Con Fernando Alonso anunciado oficialmente como piloto de Aston Martin para 2023 y con Daniel Ricciardo fuera de McLaren a partir de la próxima temporada, parece que solo falta que se cierre el círculo con el retorno del australiano a Alpine y el fichaje de Oscar Piastri por los de Woking.

El asturiano, protagonista ineludible de esta 'silly season', ha analizado lo que ha deparado el baile de asientos hasta la fecha y se ha querido mostrar contundente al respecto de algunos rumores sobre su persona.

En concreto, sobre una "conspiración" que inmiscuye a Flavio Briatore, su jefe en la exitosa etapa de Renault, y a Mark Webber, representante de Piastri, como responsables de que haya acabado en Aston Martin.

El ovetense, tal y como recoge 'Motorsport', está "bastante triste y molesto leer esa conspiración" y afirma que el multimillonario italiano no ha tenido nada que ver en "ninguna de las negociaciones".

"Flavio ha venido a algunas carreras. Pero como sabréis, tiene otros tratos con Stefano [Domenicali], la Fórmula 1, el paddock club y otras cosas, pero no relacionadas conmigo", ha explicado.

Sobre su fichaje por Aston Martin, Alonso ha apuntado a la pasividad de Alpine: "Tomé esa decisión, porque desde hace unos meses venía hablando con el equipo para ampliar el contrato y no se llegó a nada oficialmente".

"Aston Martin me llamó después de que Sebastian [Vettel] anunciase su retiro de la F1. Si Sebastian hubiese continuado, esto probablemente no habría sucedido, el fichaje por Aston. Así que fueron decisiones muy claras y muy fáciles por mi parte", ha señalado.

"Lo que ocurrió después y lo que está ocurriendo con Oscar, como ya he dicho, no me interesa en lo absoluto. Estoy y estaré completamente al margen", ha añadido.

Eso sí, quiere terminar con buen sabor de boca su tercera etapa en Enstone: "Va a seguir siendo mi equipo este año, pero va a ser mi equipo para siempre en mi corazón, porque hemos conseguido cosas que eran impensables cuando empezamos la relación".

"Volví a la Fórmula 1 también gracias a Alpine. Sólo deseo lo mejor para ellos", ha zanjado el bicampeón del mundo.