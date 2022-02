Ya está aquí el nuevo Alpine. Ya está aquí 'El Plan'. Este lunes ha arrancado oficialmente. Fernando Alonso y Esteban Ocon han asistido a la presentación de su A522. Con sorpresa. Porque hay dos coches y uno de ellos es de color rosa al completo. Se utlizará en las primeras carreras de la temporada.

Alonso se ha mostrado emocionado en la presentación: "Espero que las nuevas regulaciones supongan un cambio en la Fórmula 1. Tomé la decisión de volver en 2020 por este cambio de normativa, por lo que ya llevo año y medio esperando a estos nuevos coches".

"Es genial estar de vuelta y hemos estado trabajando muy duro para esta temporada. La construcción ha sido muy larga después del retraso de la llegada de la nueva normativa por la pandemia. El coche tiene muy buena pinta con las nuevas nuevas regulaciones y me gusta mucho esta decoración", dice.

El bicampeón de la F1 cree que habrá muchas "luchas cuerpo a cuerpo": "Espero que las regulaciones funcionen y tengamos más luchas cuerpo a cuerpo este año. No sabemos dónde estaremos cada uno hasta Baréin, pero estamos ilusionados con salir a pista por primera vez esta semana en los test".

"2021 fue una buena temporada. Esteban ganó una carrera y yo regresé al podio, fue una continuidad de lo visto el año anterior con Renault y para Alpine, fue un año increíble con su primera victoria en Fórmula 1. Creo que progresamos en gran medida, el equipo ahora es más fuerte que hace 12 meses y estamos listos para el reto que tenemos por delante", ha expresado.

