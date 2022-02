Hubo sorpresas en la presentación del Alpine. Se filtró un coche rosa por completo... y finalmente ese monoplaza acabó apareciendo. Sí, hay una explicación. Y es que la escudería francesa ha enseñado dos coches radicalmente diferentes. No se ha aclarado cuál de las dos será la habitual.

El primer coche que enseñó Alpine tenía un tono azul predominante con colores rosas en los laterales y el alerón trasero. Pero todo cambió minutos después. Porque Alpine sorprendió con otro monoplaza.

Éste, según anunció el equipo, se usará para empezar la temporada. Se trata de un coche rosa casi al completo que recuerda a aquel Racing Point. Aquel equipo también contaba con el patrocinio de la marca de aguas BWT.

Otmar Szafnauer se ha estrenado públicamente como director de Alpine. Y lo ha hecho con un mensaje duro, que demuestra que llega a imponer su trabajo: "Es un gran equipo, competitivos, hombres de carreras. Traigo mi estilo colaborativo al equipo, poner todas las cosas en su sitio y hacer como un pegamento que una todo hacia una dirección correcta".

Fernando Alonso, por su parte, destacó que son "más fuertes" que el año pasado: "Gran temporada para nosotros la de 2021, con la victoria y el podio, falta progreso pero somos más fuertes que hace 12 meses. Volví al deporte por estas nuevas normas. Hemos estado trabajando en ello. Estamos muy motivados".

Alpine tiñe de rosa 'El Plan' de Alonso. Y lo hace de una manera absolutamente radical. Porque el segundo coche que presentó sorprendió a todos. El rosa ha llegado para quedarse. ¿Será este el coche campeón de 2022?

Detalles del coche

En las imágenes se pueden ver algunos detalles importantes. Las tomas de aire tienen mucho en común con las vistas en Aston Martin o en Ferrari. Los alerones no presentan un diseño radical.

