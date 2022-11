Una vez finalizada la temporada 2022, en Alpine no dejan de elogiar a Esteban Ocon. El francés ha acabado octavo el Mundial de Pilotos y por delante de Fernando Alonso, gracias a los seis abandonos y otros problemas del asturiano a lo largo del año. Esto ha hecho que el jefe de la escudería francesa, Otmar Szafnauer, no pare de tirarle flores a Ocon.

"Ha hecho algunas carreras fabulosas y hubo otros momentos en los que dijimos 'oh no, la carrera no está ahí', pero estaba arrebatando un resultado. "Es muy, muy bueno", asegura Szafanuer en 'Motorsport.com'.

"Suzuka se destaca para mí: ¡Fue increíble! Tenía a Lewis en sus espejos todo el tiempo, con un Mercedes, que es muy bueno bajo la lluvia, en condiciones cambiantes y secas. Lewis tenía un coche más rápido, mira dónde terminó el campeonato. Y se le resistió. Extraordinario", destaca.

En Abu Dhabi, Ocon también se protegió de Sebastian Vettel. "Este domingo estaba muy seguro de que iba a saber cómo defenderse. Y lo hizo. Sé que el apodo de Checo es 'Ministro de Defensa', pero tal vez deberíamos llamárselo a él... ¿Cómo se dice 'Ministro de Defensa' en francés? ¿Alguien sabe? ¡Tenemos que ponerle ese apodo!", dice Szafnauer.

El piloto francés también estaba feliz por su defensa: "Muy buena batalla con Seb, eso sí, un poco estresante. ¡No quería ser yo quien lo tocara en su última carrera! En resumen, fue una buena batalla, juego limpio, como siempre con Seb. Me lo pasé bien!".

La defensa más importante de Ocon fue para ayudar a Alonso

Sin embargo, la defensa más importante de su carrera fue en 2021 en Qatar. Fernando Alonso dijo por radio una frase icónica cuando Sergio Pérez podía arrebatarle el podio al asturiano: "Tell Esteban to defend like a lion (Decidle a Esteban que defienda como un león)".

El francés hizo perder tiempo a Pérez y finalmente Alonso logró subirse al podio después de muchos años sin hacerlo.

La única victoria de Ocon fue gracias a una defensa de Alonso

Esteban Ocon nunca olvidará su primera victoria en la Fórmula 1. Fue en 2021 en Hungría y gracias a una defensa magistral de Fernando Alonso, que frenó a Lewis Hamilton durante más de 10 vueltas.

Cuando el británico finalmente si le pasó, ya era tarde y Ocon cruzó la bandera de cuadros en primer lugar, con Hamilton tercero y Sebastian Vettel segundo.