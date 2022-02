A falta de unos días para que Alpine presente el próximo lunes 21 de febrero su nuevo monoplaza, el A522, la escudería ha confirmado que ha sufrido una metamorfosis total en términos de estructura y de potencia y fiabilidad del coche.

En primer lugar, una vez confirmados los fichajes de Otmar Szafnauer y Bruno Famin, Laurent Rossi ha explicado que las bajas de Marcin Budkowski y Alain Prost eran necesarias para crecer.

"Se necesita un poco de tiempo para encontrar a las personas adecuadas en los lugares correctos. La combinación de los tres el año pasado nos permitió nunca parecer estúpidos en la pista. Eso es lo más importante", ha señalado el CEO de Alpine en declaraciones recogidas por la 'BBC'.

"En ese sentido, funcionó. Pasamos la temporada. Nunca hicimos el ridículo. Estuvo bien. Pero, ¿era la estructura adecuada para llevar al equipo al siguiente nivel? No era lo que se necesitaba para los próximos retos", ha añadido Rossi, mandando un 'recado' a Budkowski y Prost.

Un motor completamente nuevo

Paralelamente, el jefe de la escudería se ha referido al gran interrogante, la unidad de potencia, asegurando que es completamente nueva en comparación con la de temporadas atrás.

"El motor ha sido rediseñado por completo. Es capaz de operar en una gama mucho más amplia de condiciones, temperatura y presión. Así que es realmente como un cambio de juego para nosotros y espero que nos permita ponernos al día y cerrar la brecha al frente de la cola", explica.

Tal y como dijo Prost al abandonar el barco, el motor estaba teniendo problemas de fiabilidad, pero según Rossi estos se han erradicado y ya se encuentra en su nivel óptimo.

"Le dije al equipo: 'Empujen los límites demasiado lejos. No me importa. Preferiría tener que bajar el nivel de rendimiento, sabiendo que he alcanzado el punto máximo del rendimiento que puedo obtener y luego ser fiable, que simplemente sentirme cómodo con un motor fiable que no estaba brindando el rendimiento. Que, por cierto, era el enfoque del pasado", señala.

"La buena noticia es que hemos estado haciendo miles de kilómetros con esta nueva unidad de potencia en las últimas semanas y funcionó bien. Así que toco madera, parece que hemos arreglado eso", zanja Rossi.

Las declaraciones del CEO de Alpine, unida a la afirmación de Fernando Alonso de que el monoplaza "es rápido", aumentan la ilusión de la 'marea azul', que sueña con que el bicampeón del mundo de Fórmula 1 consume 'El Plan' y luche por su tercera corona.