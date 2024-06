Flavio Briatore está de vuelta. De vuelta a la F1. Para felicidad de algunos y cabreo de otros. Porque en Alpine están tan felices. Porque en la marca francesa, donde logró dos Mundiales cuando aún se llamaban Renault, ven en el italiano un motivo para sonreír más todavía cuando el coche va mejorando a pasos agigantados en estos últimos fines de semana. Pero otros no entienden qué, sabiendo lo sucedido en el pasado, pueda haber regresado.

Se expresó en esta línea Damon Hill, campeón del mundo de Fórmula 1. Ahora, también ha hablado Felipe Massa. También ha reaccionado uno de los actores principales de todo lo que sucedió en un 2008 en el que Lewis Hamilton ganó el título... con ese GP de Singapur bajo la lupa.

Con una prueba que terminó con victoria de Fernando Alonso tras un accidente de Nelsinho Piquet. Accidente que, como se supo, estaba más que pensado por la zona noble de Renault. Uno en el que Flavio Briatore estaba metido y que supuso una sanción para él. Sanción que ya cumplió en su día.

"La noticia habla por sí sola"

Por ello está de vuelta. Por ello puede estar de nuevo de vuelta. Sin embargo, para Massa lo sucedido hace 16 años sigue más que presente en su día a día, con una batalla legal que espera caiga de su lado para que el Mundial de 2008 sea finalmente suyo.

El brasileño, por aquel entonces en Ferrari, ha sido muy claro sobre lo que piensa de la vuelta de Briatore: "La noticia habla por sí sola".

"En este mundo suceden muchas cosas extrañas", afirma en palabras que recogen en 'Motorsport-total'.

E insiste: "Lo que me sucedió no es correcto. No fue justo. No solo para mí, también para el deporte".

"Hay un equipo legal trabajando en esto. Las cosas están progresando. Es lo único que puedo decir", sentencia.