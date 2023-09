Felipe Massa sigue en el proceso de reclamar el título del año 2008 que perdió ante Lewis Hamilton por el famoso caso del 'Crashgate', hecho en el que Nelson Piquet Jr. se accidentó intencionadamente para favorecer una victoria de Fernando Alonso.

Ese hecho se demostró que fue deliberado y se sancionó por ello tanto a Pat Fry como a Flavio Briatore, una acción que tuvo una consecuencia directa en aquel campeonato que se acabó decantando a favor del piloto británico.

Por ello, Massa tomó la decisión de denunciar a la FIA, de la que espera una respuesta en los próximos días. En el caso de que no la hubiera, elevaría el caso a la justicia británica.

En declaraciones realizadas a 'TG1', Massa se mostró convencido que la denuncia acabará resultado en que se le reconozca como campeón de la F1 en 2008: "Tengo la certeza. Ese título es mío y es el 16º título de pilotos de Ferrari".

"He contratado un equipo de abogados muy fuertes. Lucharemos hasta el final para obtener justicia en este deporte. No entiendo por qué un caso de manipulación no puede ser verificado de la manera correcta aunque sea uno, dos o 15 años después", añadió.

Además, el brasileño reconoció que todavía no ha recibido la ayuda de Ferrari, escudería para la que corría aquel año y de la que espera que colabore en el proceso: "Todavía no he contado con el apoyo de Ferrari, pero espero su ayuda. Soy optimista, lucharé por la justicia hasta el final".