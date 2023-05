Dan Fallows es uno de los responsables del éxito de Aston Martin. El gurú de la escudería verde tiene la máxima confianza de Fernando Alonso y Lance Stroll por sus éxitos en el pasado y sus conocimientos en materias técnicas.

El exjefe de aerodinámica de Red Bull fue uno de los fichajes estrellas de Lawrence Stroll en su objetivo por revolucionar la Fórmula 1 y postularse como uno de los candidatos.

Esta apuesta del CEO de Aston Martin fue en el verano de 2021, momento en el que Dan Fallows también tenía una oferta sobre la mesa nada más y nada menos que de Ferrari.

Según 'Formula1WM', Mattia Binotto quería hacerse con los servicios del gurú, pero Fallows se decantó por el proyecto verde en lugar del rojo.

